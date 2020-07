Raggi: “Quasi 2.000 controlli questo weekend a Roma nelle zone della movida”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Quasi 2.000 controlli questo weekend a Roma nelle zone della movida. Prosegue il lavoro degli agenti della nostra Polizia Locale: in questi giorni sono state effettuate 1.700 verifiche per contrastare i comportamenti molesti e pericolosi per la salute pubblica ma anche le condotte scorrette alla guida dei veicoli.

Movida

Nelle ultime due notti è stato necessario chiudere alcune delle principali piazze della movida, in particolare nelle zone di Trastevere, San Lorenzo e Rione Monti con l’obiettivo di arginare assembramenti e comportamenti scorretti che impedivano l’osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio. I presidi dei vigili nei luoghi maggiormente interessati dai fenomeni molesti sono proseguiti fino all’alba, consentendo di limitare la formazione di affollamenti. I controlli si sono estesi fino ad Ostia, con accertamenti mirati in varie zone del litorale romano.

60 verbali

Sono stati oltre 60 i verbali compilati nei confronti di esercenti ed avventori per la somministrazione, vendita e consumo di alcol fuori dall’orario consentito. A questi si aggiungono 21 violazioni accertate presso attività commerciali e locali pubblici: occupazioni di suolo pubblico abusive o difformi, alimenti privi di regolare etichettatura ed emissioni sonore moleste.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono oltre 200 le contestazioni per condotte irregolari o pericolose su strada mentre sono stati 92 i veicoli rimossi per sosta ad intralcio.

Ancora una volta ringrazio tutti gli agenti del corpo della Polizia Locale per il lavoro che ogni giorno svolgono al servizio della nostra città.