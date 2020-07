Raggi: “Continuiamo a tagliare i costi dell’Amministrazione”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Con due differenti mozioni, poi, questa somma è stata destinata a iniziative di sostegno sociale: 100 mila euro andranno alla Protezione Civile di Roma Capitale, sempre in prima linea a sostegno delle famiglie romane soprattutto in questa delicata fase di emergenza sanitaria; i restanti 100 mila saranno utilizzati per attività di reinserimento sociale dei detenuti impiegati in lavori di pubblica utilità.

Ringrazio tutta l’Assemblea Capitolina per questa importante iniziativa.