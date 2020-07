Latina rifiuti, in arrivo il mutuo da 12 milioni di euro per il “porta a porta”

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la comunicazione, importantissima per la città, che attendevamo: Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato l’affidamento ad “ABC – Azienda per i beni comuni di Latina” di un prestito di circa 12 milioni di euro. Questo perché è in arrivo il mutuo grazie al quale sarà attivato il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” e saranno rinnovati mezzi e attrezzature per il servizio di igiene urbana.

Passo dopo passo, è con grande soddisfazione che registriamo come la politica di portarsi avanti coi bandi si stia rivelando vincente, poiché ci permetterà di effettuare acquisti di nuovi mezzi e materiale in un tempo ridotto e di poter partire già da ottobre con il primo step del “porta a porta”.

Colgo inoltre l’occasione per fare un passaggio sulla notizia dei rifiuti provenienti dalla raccolta stradale e temporaneamente depositati nella sede di ABC, notizia apparsa nelle ultime ore sia online, sia sulla carta stampata. Ho già chiesto al management di ABC un relazione dettagliata sull’accaduto. Il Comune ha sempre fissato come obiettivo prioritario la tutela del bene comune e, dunque, dei propri cittadini. E per questo chiediamo che venga fatta chiarezza il prima possibile.