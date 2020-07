La Raggi sulla sicurezza avviata dal Servizio Giardini all’interno di Villa Ada

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Oggi voglio parlarvi dell’operazione sicurezza che il nostro Servizio Giardini ha avviato all’interno di Villa Ada, una delle aree verdi più grandi e belle di Roma. Un intervento capillare, partito da oltre un mese, che riguarda tutti gli alberi del parco: dopo alcuni rilievi, in questi giorni, i nostri tecnici hanno potato i rami in eccesso e avviato un programma di abbattimenti per 20 pini secchi e, quindi, a rischio caduta.

Come ci hanno spiegato i nostri esperti si tratta di piante a fine ciclo vegetativo, molte delle quali già segnalate durante i precedenti monitoraggi. Stiamo parlando di procedimenti necessari non solo per la salute dei nostri alberi ma anche per garantire l’incolumità di cittadini e turisti che ogni giorno frequentano una delle aree verdi più importanti della nostra città.

Voglio rassicurarvi: a fronte di questi abbattimenti, abbiamo già finanziato due progetti di riforestazione della villa che porteranno, entro marzo 2021, alla piantumazione complessiva di oltre 300 alberi. Ovviamente le operazioni saranno effettuate nel periodo idoneo, ovvero da ottobre a marzo.