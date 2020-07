Raggi: “Nuovi interventi per #StradeNuove”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nei mesi scorsi il programma #StradeNuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. Dopo la riqualificazione di via Ostiense e della via del Mare, oggi voglio mostrarvi gli interventi su via Cristoforo Colombo.

Si tratta della strada più utilizzata dai romani per raggiungere il litorale o per entrare in città da Ostia. In questi giorni abbiamo iniziato la manutenzione delle corsie centrali nel tratto tra l’ex Fiera di Roma e via di Grotta Perfetta, e tra Largo Lamberto Loria e via Padre Semeria nella corsia in direzione del Centro storico.