Raggi: “Dimezzati i tempi di pagamento alle imprese”

Nel 2016, quando ci siamo insediati, gli uffici del comune impiegavano in media 57 giorni per liquidare le fatture rispetto alla data di scadenza. Questo tempo si è abbreviato a 27 giorni. Si tratta di una riduzione significativa che rappresenta una boccata di ossigeno per chi ha lavorato per il Campidoglio e ne attende giustamente il pagamento.

Il dato risulta dal Rendiconto della gestione 2019, il nostro bilancio “consuntivo”, e conferma che stiamo lavorando per essere sempre più vicini alle imprese della città e ai loro lavoratori.