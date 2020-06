Raggi: “10 ex dirigenti saranno chiamati a risponderne”

Così la prima cittadina romana sul,la sua pagina Facebook:

Secondo la Corte dei Conti il danno stimato si aggira intorno ai 15 milioni di euro, uno sperpero di denaro pubblico ai danni di tutti i romani. Ora 10 ex dirigenti saranno chiamati a risponderne. Dal nostro arrivo abbiamo invertito la rotta e avviato un percorso di risanamento, mettendo fine all’era di Parentepoli, cacciando gli “amici degli amici” e ricominciato ad assumere in completa trasparenza.

Doveva diventare il nuovo quartier generale di Atac, nella zona dell’Eur, invece per anni è rimasto simbolo di spreco. L’edificio non è mai stato ultimato, né consegnato e soprattutto il suo acquisto ha gravato come un macigno sulle casse dell’azienda. Questa è l’ennesima pesante eredità con cui abbiamo dovuto fare i conti.

Con il concordato preventivo abbiamo salvato Atac dal fallimento, tutelato 11mila posti di lavoro, investito risorse per migliorare il servizio e acquistare nuovi bus per la città. Solo l’anno scorso ne sono arrivati 227, a breve saranno su strada altri 328.

Un percorso lungo, faticoso, ma necessario. Lo facciamo per mantenere l’azienda pubblica e non svendere l’azienda ai privati. Lo facciamo per i lavoratori, per i cittadini e per dare a Roma il servizio di trasporto pubblico che merita.