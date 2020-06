Raggi: “Addio bancarelle in Via Casilina all’incrocio con Via di Tor Pignattara”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Addio bancarelle in via Casilina all’incrocio con via di Tor Pignattara. Restituiamo così strada e marciapiedi ai cittadini.

Si tratta di spostamenti necessari e utili per tutti: i banchi vengono trasferiti da aree critiche, come quelle in prossimità di incroci stradali e fermate autobus, in zone idonee all’attività di vendita all’aperto, che vengono contestualmente rivalutate e riqualificate.

Oggi sono partiti gli spostamenti di 13 bancarelle nei Municipi V e XIII

Nel Municipio V, le prime 5 sono state trasferite in Piazza Michele Sanmicheli, un’area ampia e quindi idonea alla vendita su suolo pubblico. Provenivano, appunto, da via Casilina e via di Tor Pignattara: tutte postazioni a rischio, vicine ad aree di carico e scarico merci, fermate bus, divieti di fermata. Una addirittura era nei pressi di un percorso per non vedenti, all’altezza di un incrocio stradale. La sesta invece è stata delocalizzata di qualche civico su via di Tor Sapienza, perché la vecchia postazione era posizionata davanti ai cassonetti, e non c’era spazio sufficiente per il passaggio dei pedoni né per il conferimento dei rifiuti.

7 banchi

Nel Municipio XIII, sono stati spostati 7 banchi da via Circonvallazione Cornelia, Largo Boccea e via Emilio Albertario, per farli confluire nei nuovi stalli dell’area parcheggio di via Francesco Albergotti. Si tratta di uno spazio sicuro e particolarmente favorevole alle attività di vendita, perché vicino al grande mercato giornaliero di via Urbano II e all’ampia zona commerciale di Boccea/Giureconsulti. Tra l’altro, quest’area sarà riqualificata a breve, contestualmente alla ricostruzione dell’Auditorium Albergotti, decisa da Municipio e cittadini attraverso un percorso partecipato. Garantiamo in questo modo sia le esigenze dei cittadini, che devono poter fare acquisti e passeggiare liberamente sui marciapiedi, sia quella degli operatori, che devono lavorare in sicurezza.