Patente, revisione e bollo: quando si torna a pagare

A seguito dell’emergenza sanitaria che negli ultimi mesi ha coinvolto anche il nostro Paese, sono state previste delle proroghe sugli adempimenti burocratici relativi alle automobili.

Sono infatti slittate le scadenze fisse per alcuni pagamenti, tra questi rientrano quello della revisione, del rinnovo delle patenti e dei fogli rosa o delle assicurazioni auto, sia online che tradizionali, ecc.

Le ultime limitazioni alla circolazione fissate dal governo per evitare la diffusione dei contagi da COVID-19 sono, infatti, state revocate soltanto recentemente, cioè il 3 giugno, la stessa data in cui sono stati riaperti anche i confini tra Regioni e concessa nuovamente quindi la possibilità di spostarsi.

Dal 14 marzo 2020 per diversi mesi erano stati consentiti soltanto gli spostamenti effettivamente necessari, per motivi di lavoro o di salute.

Le tempistiche delle proroghe sono diverse in base alle diverse scadenze dei vari documenti.

Facciamo un pò di chiarezza:

Per i contratti di assicurazione che sono in scadenza nel periodo che va tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio dello stesso anno, il periodo di validità è stato prolungato dai 15 ai 30 giorni successivi alla scadenza, ciò vuol dire che c’è la possilibità per il veicolo di circolare pur avendo la polizza assicurativa scaduta, senza il rischio di incappare in alcuna sanzione. Questo provvedimento viene applicato anche nel caso si sia in possesso di una polizza assicurativa di tipo annuale il cui pagamento del premio è rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Per quanto riguarda la revisione dell’auto, la proroga varia in base alla data di scadenza.

Per le revisioni in scadenza entro febbraio 2020 la proroga è stata fissata al 31 ottobre 2020 per circolare nel territorio italiano e fino al 30 settembre per gli altri Paesi EU.

Per le revisioni scadute o in scadenza dal 18 marzo al 31 agosto dello stesso anno il termine ultimo per il pagamento è previsto entro la fine del settimo mese successivo alla data di scadenza della revisione periodica o annuale indicata sulla carta di circolazione (valida in tutto territorio UE).

Il pagamento del bollo auto e moto è invece un discorso a parte, la situazione infatti in questo caso varia da regione a regione.

In linea di massima la scadenza per il pagamento dei bolli è stata fissata per il 30 giugno, in molti altri casi invece al 31 luglio, come detto però occorre informarsi in base alla regione di appartenenza.

Prendiamo ad esempio alcune regioni

Prendiamo ad esempio alcune regioni: in Veneto può pagare il bollo fino al 30 giugno chi ha il bollo in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, in Emilia Romagna il pagamento è possibile fino al 30 giugno se si ha il bollo in scadenza tra il 1 marzo e il 30 aprile, in Toscana e Piemonte la scadenza è prevista per giugno se le precedenti scadenze erano fissate tra il 1 marzo e il 31 maggio del 2020.

Nelle regioni di Abruzzo, Molise, Liguria e Marche è stato concesso più tempo, c’è infatti la possibilità di pagare fino al 31 luglio dello stesso anno.

Fanno infine eccezioni la Regione Lombardia, che concede ai suoi cittadini più tempo per mettersi in regola, fissando la scadenza per il mese di Ottobre, e la Regione Sicilia che fissa come data di scadenza il 31 Novembre.

Una domanda che si sono posti in molti negli scorsi mesi: è possibile guidare se la patente è scaduta nel periodo di pieno lockdown?

La risposta è sì, è stato stabilito che le patenti di guida che sono scadute in un periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 sono valide fino al 31 agosto 2020 se si è effettuata la visita medica di conferma di validità.

Non viene concessa proroga invece in assenza di visita medica o per chi, se sanzionato per violazione degli artt. 186 o 187 CDS, dovesse risultare con la patente sospesa fino all’esito positivo della visita di revisione presso una commissione medica.

Per chi invece possiede ancora il foglio rosa

Per chi invece possiede ancora il foglio rosa, con una scadenza prevista tra il 31 gennario del 2020 e il 31 luglio dello stesso anno, i documenti sono ritenuti validi fino al 29 ottobre dello stesso anno.

Se invece il periodo di 6 mesi concesso per superare l’esame di teoria dovesse essere nel frattempo scaduto, non verrà considerato tale fino al 29 ottobre.

Infine, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha concesso una proroga anche per il cambio degli pneumatic: è stata data infatti la possibilità di mettersi in regola montando le gomme estive fino al 15 giugno, fino a questa data, il Ministero ha autorizzato la circolazione con montati ancora i pneumatici invernali ma con indice di velocità inferiore a quello segnalato sulla carta di circolazione, comunque non inferiore a “Q”.

Non tutti gli automobilisti sono obbligati ad effettuare questo cambio, chi ha provveduto a montare penumatici quattro stagioni ne è esentato.