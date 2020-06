Raggi: “Continua il nostro lavoro per rendere le spiagge di Roma più sicure e decorose”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Continua il nostro lavoro per rendere le spiagge di Roma più sicure e decorose. Come vedete dalle immagini, abbiamo realizzato e posizionato alcune nuove barriere in legno per contenere le dune nella spiaggia di Castelporziano.

I lavori proseguiranno: con un nuovo finanziamento di 150 mila euro già assegnato, infatti, ricostruiremo i ponti in legno che passano sulle dune. Abbiamo già ripulito le spiagge, posizionato le paline per mantenere il distanziamento fisico necessario a causa del coronvirus, installato i bagni, restaurato i percorsi d’accesso. Ma non ci fermiamo qui. Continuiamo a lavorare per tutelare il litorale romano e consegnare ai cittadini un luogo più bello in cui trascorrere l’estate.