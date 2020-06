Latina,. micromobilità elettrica in sharing in via sperimentale

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Latina l’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori interessati a svolgere, in via sperimentale, servizi di mobilità in sharing con dispositivi di micromobilità elettrica aventi tipologia di monopattino e bicicletta “e-bike” a pedalata assistita sul territorio comunale di Latina.

La manifestazione di interesse deve pervenire presso l’ufficio Mobilità e Trasporti del Comune di Latina al seguente indirizzo PEC ufficio.traffico@pec.comune.latina.it entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso.

Così l’assessore

«È un ulteriore impulso alla mobilità sostenibile sul nostro territorio – commenta l’Assessore alla Mobilità, Dario Bellini – una alternativa all’uso del mezzo privato a motore per i piccoli spostamenti che consentirà a Latina di fare un altro passo in avanti verso un modello di città moderna, europea e, appunto, sostenibile. L’Amministrazione ha investito sin dal principio su questo tema, ad esempio con la promozione del car sharing elettrico e il completo rinnovamento del trasporto pubblico locale. Non vediamo l’ora che questo progetto, seppur in via sperimentale, diventi realtà e ci auguriamo in proiezione che possa rappresentare anche uno stimolo per lo sviluppo di un nuovo mercato ad oggi ancora inesplorato».