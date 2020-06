Raggi: “Non sarà mafia, ma le si avvicina molto”

Così la Sindaca Virginia raggi sulla sua pagina Facebook:

Non sarà “mafia”, ma le si avvicina molto. Oggi la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato Buzzi e Carminati per i reati contestati nell’operazione “Mondo di Mezzo”. I giudici descrivono un sistema di corruzione che ha infettato il Comune di Roma per anni e la vita stessa della città, pur non confermando l’associazione mafiosa.

Vengono i brividi. Viene dipinto uno scenario inquietante, che abbiamo sempre denunciato, in cui operava un’associazione criminale fatta da funzionari corrotti, ambienti mafiosi legati a losche vicende del passato e politici conniventi.