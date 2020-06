Raggi: “Ho notato con piacere che molti locali ed esercizi commerciali stanno ripartendo”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Ho avuto l’occasione di fare una passeggiata al Pigneto, nella zona dell’isola pedonale. Ho notato con piacere che molti locali ed esercizi commerciali stanno ripartendo.

Non è facile, come molti mi hanno raccontato, ma c’è voglia e determinazione per superare questo momento difficile per tutti. Comunque è stato bello rivedere i tavoli all’aperto, le serrande alzate e le persone di nuovo a lavoro: titolari di bar e ristoranti, camerieri, cuochi, negozianti. Noi continuiamo a essere al loro fianco e ci impegneremo per rafforzare la sicurezza in un quartiere molto frequentato dai giovani.