Raggi: “Nuove rastrelliere installate sul Lungomare di Ostia”

I parcheggi per le biciclette sono fondamentali per agevolare chi sceglie di muoversi su due ruote, tanto più sul lungomare romano dove la stagione balneare è ripartita e dove il Municipio realizzerà presto una nuova ciclabile, dal Porto Turistico fino alla Rotonda davanti a via Cristoforo Colombo.

A Roma, per il 2020, abbiamo previsto 526 nuove rastrelliere: parliamo di oltre 2.600 posti in più per le bici che si aggiungono ai 2mila già realizzati lo scorso anno. Tutto questo è importante per favorire e dare il giusto spazio a un mezzo ecosostenibile sempre più utilizzato nella nostra città per gli spostamenti quotidiani.