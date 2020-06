Raggi: “A Roma arrivano mille monopattini elettrici”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Roma diventa così modello di sostenibilità e innovazione, punto di riferimento per le aziende di un settore in forte crescita come quello della micromobilità, aumentando ancora la flotta a disposizione di cittadini e turisti. In poco più di una settimana abbiamo accolto quattro operatori che hanno scelto di investire qui a Roma.

I mezzi saranno disponibili in un’area che va da Ponte Milvio a Stazione Ostiense, dal Vaticano a piazza Fiume. L’area operativa è direttamente consultabile tramite App per la prenotazione, con caratteristiche specifiche per ogni zona.

I monopattini sono un mezzo ideale per i collegamenti in centro e per facilitare gli spostamenti verso i nodi del trasporto pubblico, una soluzione che piace e fa bene all’ambiente. Una risposta concreta alle nuove esigenze di mobilità.