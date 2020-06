Raggi: “Va avanti il nostro programma #StradeNuove”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Continua il nostro programma #StradeNuove. Dopo solo un mese, in netto anticipo rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma iniziale, abbiamo completato gli interventi di manutenzione straordinaria in via Ostiense, nel tratto di competenza di Roma Capitale.

Lavoro atteso

Si tratta di un lavoro molto atteso dai cittadini del quadrante sud di Roma, anche in vista della graduale ritorno al mare durante la stagione estiva. Il Dipartimento Lavori Pubblici ha coordinato le operazioni di riqualificazione del manto stradale, pulizia della folta vegetazione ai bordi della carreggiata, restyling della segnaletica orizzontale e verticale nel tratto tra via di Malafede e via di Castel Fusano.

Dopo la via del Mare anche via Ostiense si aggiunge alla lista delle #StradeNuove. E nei prossimi mesi verrà effettuato un restyling completo anche delle corsie centrali di via Cristoforo Colombo.