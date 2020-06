Raggi: “Ho firmato la nuova ordinanza sugli orari di apertura dei negozi della città”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Ho firmato la nuova ordinanza sugli orari di apertura dei negozi della città, che sarà in vigore fino al 30 giugno.

Come promesso, abbiamo ridefinito le tempistiche di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, non appena il miglioramento della situazione sanitaria ce lo ha consentito.

Non più limiti

Non ci saranno più limiti orari per quelle attività che sono maggiormente frequentate dai clienti in momenti specifici della giornata, che quindi verrebbero penalizzate da vincoli troppo rigidi: le gelaterie e le pizzerie al taglio, per esempio, devono poter lavorare fino a tardi; mentre le ferramenta e le autofficine devono poter aprire presto, perché le forniture alle imprese e ai clienti avvengono solitamente di mattina.

Stesso discorso per parrucchieri ed estetisti, i cui servizi richiedono lunghi tempi di permanenza all’interno dei negozi, che possono così alternare gli appuntamenti nel corso di una giornata più estesa.

Altre categorie, come i fornai, saranno svincolate dal precedente limite di chiusura entro le 21.30, mentre librerie e cartolerie sceglieranno tra due delle tre fasce orarie consentite.

Il dialogo con il nostro tessuto produttivo è stato costante: abbiamo tenuto conto di istanze ed esigenze dei negozi, per far ripartire l’economia cittadina nel modo più adeguato.

Poter autorizzare maggiori aperture, sempre in sicurezza, non solo aiuterà il commercio a ripartire ma sarà anche un segnale importante della graduale ripresa della vita della città.