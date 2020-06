Raggi: “Le ‘talpe’ per la realizzazione della metro C possono ricominciare a scavare”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Le gallerie collegheranno le zone più periferiche al cuore della nostra città, dove stanno per terminare le prove tecniche utili alla realizzazione della nuova “stazione-museo” di piazza Venezia. Sono operazioni che abbiamo iniziato mesi fa per stimare con certezza tempi e costi del completamento della tratta, lavori che sono andati avanti in sicurezza anche nel periodo più difficile dell’emergenza Coronavirus.

Le ‘talpe’ per la realizzazione della metro C possono ricominciare a scavare. La terza linea metropolitana di Roma continuerà il suo percorso fino a piazza Venezia.

Ieri sera abbiamo approvato in Giunta un atto necessario per rendere possibile il prolungamento delle gallerie e, grazie alle risorse ottenute dal Governo, ora possiamo proseguire con gli scavi.

Stiamo realizzando una delle opere più importanti in corso di realizzazione in Italia, strategica per la Capitale. Oggi i risultati raggiunti sono ancora più importanti. Questi cantieri sono simbolo della ripartenza di una città che, anche nel periodo più buio non è rimasta ferma ma è andata avanti per il bene della collettività.