Raggi: “Il progetto di riqualificazione del Piazzale Ovest davanti alla Stazione Tiburtina va avanti”

Il progetto di riqualificazione del Piazzale Ovest davanti alla Stazione Tiburtina va avanti dopo la demolizione del tratto sopraelevato dalla Tangenziale Est completata nei mesi scorsi. Si tratta di un’area fondamentale della città nella quale ogni giorno transitano migliaia di cittadini e turisti.

Dopo gli interventi ultimati su via Tiburtina, davanti all’ingresso del Cimitero del Verano, ora il cantiere si è spostato su Circonvallazione Nomentana, tra via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Sono iniziati i lavori con gli escavatori nel tratto davanti alle abitazioni e in direzione di via Livorno.