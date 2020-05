Raggi: “Continuano i controlli della Polizia Locale nelle aree della movida”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Continuano i controlli della Polizia Locale nelle aree della movida. Tra ieri sera e questa mattina, pensate, sono stati effettuati più di 7mila controlli sull’effettivo rispetto delle regole studiate per evitare la diffusione del Coronavirus.

Verifiche quindi nei quartieri di San Lorenzo, Monti, Ponte Milvio, Piazza Bologna e sul litorale romano.

Gli agenti, ieri sera, hanno multato alcune persone perché non rispettavano il distanziamento sociale in zona Monte Mario, mentre a Prenestina le pattuglie hanno sanzionato un ristorante di cucina etnica per non essersi adeguato alla nuova normativa.