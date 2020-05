Raggi: “Abbiamo presentato a Roma il nuovo servizio di sharing di Lime”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La nostra città diventa punto di riferimento per gli investitori del settore, un modo per ripartire e rilanciare la nostra visione di mobilità sostenibile.

Il servizio è operativo nel Centro storico, nei quartieri Esquilino e San Giovanni e, dopo le prime due settimane, l’area verrà ampliata anche ai quartieri Parioli, Pinciano, Flaminio, Trieste, Nomentano, San Lorenzo, Prati, Garbatella e Ostiense. Una novità sarà l’utilizzo delle cargo-bike per il posizionamento e il ritiro dei mezzi per garantire la massima sostenibilità nelle operazioni.

In questi mesi, a causa dell’emergenza coronavirus, abbiamo assistito a dei cambiamenti importanti nelle nostre abitudini: in molti hanno deciso di utilizzare mezzi leggeri ed eco-sostenibili per gli spostamenti quotidiani. Oggi aumentiamo ancora l’offerta in questa direzione.