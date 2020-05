Raggi: “Presentiamo il Piano Strategico Stagione Balneare 2020”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Le spiagge libere saranno divise da alcune paline in aree di 25 metri quadri, all’interno delle quali si potrà accedere per un massimo di 6 persone.

Per agevolare la fruizione delle spiagge sarà disponibile una “app”, SEAPASS – IL MARE DI ROMA, che consentirà ai cittadini di monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti.

Oggi presentiamo il Piano Strategico Stagione Balneare 2020. A causa dell’emergenza Covid-19 abbiamo messo in campo una serie di azioni e misure che consentiranno il libero accesso ai cittadini garantendo la sicurezza sulle spiagge del litorale di Roma.

Dobbiamo garantire il rispetto del distanziamento fisico che, come sappiamo, è una delle misure fondamentali per evitare il rischio di contagio.

Abbiamo inoltre deciso di pedonalizzare un tratto lungomare di Ostia per accogliere tutti coloro che non andranno in spiaggia e che potranno passeggiare, usare la bicicletta o fermarsi sulle panchine dotate di strutture ombreggianti.