Raggi: “La sicurezza stradale è una nostra priorità”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

La sicurezza stradale è una nostra priorità. Per questo le attività di monitoraggio sul territorio sono fondamentali e hanno l’obiettivo di migliorare la viabilità riducendo i rischi per i cittadini, soprattutto sulle vie più trafficate.

Oggi voglio mostrarvi l’intervento effettuato dal Dipartimento Lavori Pubblici sulla Tangenziale Est, nel tratto tra lo svincolo dell’Autostrada A24 e la Stazione Tiburtina. Negli anni scorsi si sono verificati numerosi incidenti in prossimità delle due curve che consentono l’ingresso al tratto interno Tangenziale. Per questo abbiamo deciso di posizionare delle barriere di sicurezza davanti ai guardrail e installare delle bande rumorose per avvisare gli automobilisti del pericolo.