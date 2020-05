Raggi: “Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale in tutta la città”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina facebook:

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale in tutta la città per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini.

Dai quartieri di Ostiense e Testaccio al Centro Storico, da Ponte Milvio a San Lorenzo, sono numerosi gli interventi delle pattuglie in questo fine settimana per contrastare i comportamenti che mettono più a rischio la salute pubblica.

Per fare qualche esempio, a Campo de’ Fiori e nel quartiere di Testaccio si è intervenuti a causa di assembramenti che si sono formati davanti ad alcuni locali aperti per l’asporto; in zona Ostiense, gli agenti hanno sanzionato i gestori di alcuni minimarket per la mancata osservanza delle norme relative alla sicurezza alimentare; nel centro storico, ieri pomeriggio una pattuglia ha fermato un auto con a bordo due persone provenienti dalla Germania, che stavano circolando senza validi motivi e in violazione all’obbligo di quarantena previsto per chi entra in Italia: hanno ricevuto una sanzione di oltre mille euro ciascuno e nei loro confronti è stata avviata, tramite l’Asl competente, la procedura sanitaria prevista.

Voglio ringraziare gli uomini e le donne della Polizia Locale di Roma Capitale per il fondamentale lavoro hanno svolto negli ultimi mesi a tutela dei cittadini, e voglio ricordare a tutti i romani di seguire attentamente le regole sul distanziamento sociale per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora. #NonAbbassiamoLaGuardia