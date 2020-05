Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Corse gratuite in taxi per medici e operatori sanitari impegnati nella lotta al coronavirus. È l’iniziativa che l’Associazione Cuore Digitale, in collaborazione con la cooperativa Pronto Taxi 6645, ha organizzato con successo durante questa emergenza. Grazie alla raccolta fondi #DonaUnaCorsaTaxi, lanciata sulla piattaforma GoFundMe, sono riusciti a donare 50 corse al Policlinico Gemelli, 40 corse al Policlinico Umberto I e 30 corse all’ospedale San Filippo Neri.

Un altro gesto di solidarietà, rivolto a chi durante questa emergenza è stato e continua a essere in prima linea per combattere il virus. Questa iniziativa è un’ulteriore conferma del grande spirito solidale che è emerso nella nostra città e che ci ha permesso di affrontare l’emergenza tutti insieme, con coraggio e determinazione.

In queste settimane difficili sono stati tanti i cittadini che si sono dati da fare per dare una mano. Abbiamo raccolto alcune ‘belle abitudini’ sul sito RomaAiutaRoma.