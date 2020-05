Raggi: “Roma riparte, portando avanti progetti strategici”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

#RomaRiparte, portando avanti progetti strategici. Da lunedì 18 maggio prenderanno il via i lavori che rivoluzioneranno, in chiave sostenibile, la viabilità di una parte importante del quartiere San Giovanni, nell’area compresa tra viale Castrense, via La Spezia, via Taranto e Largo Brindisi.

In particolare, sono previsti interventi di pedonalizzazione e la realizzazione di due piste ciclabili su via Taranto e via La Spezia, dove avremo anche una nuova corsia preferenziale.