Raggi: “Non è ancora tempo di abbassare la guardia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Non è ancora tempo di abbassare la guardia. Dobbiamo essere tutti ben consapevoli che la cosiddetta “Fase 2” non è un tana libera tutti.

Dopo oltre 50 giorni molti cittadini sono tornati a lavoro, hanno potuto rivedere i familiari, si sono spostati per la città. Ricordiamoci, però, che il virus non è ancora stato sconfitto e che è fondamentale non allentare l’attenzione.