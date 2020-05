Raggi: “Consegnati al Municipio XIII i computer che la Camera dei deputati ha donato a Roma Capitale”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Oggi abbiamo consegnato al Municipio XIII i computer che la Camera dei deputati ha donato a Roma Capitale. Un gesto importante che permetterà ad alcuni bambini che non possiedono il pc a casa di poter seguire la didattica a distanza con maggiore semplicità.

In molti casi, infatti, i bambini sono costretti a utilizzare i cellulari dei genitori che però, essendo in smartworking, devono servirsene per portare avanti il lavoro. Si tratta di situazioni di criticità alle quali vogliamo dare una soluzione concreta.