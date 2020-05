Raggi: “Quasi 1 milione di controlli a Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza coronavirus, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato quasi 1 milione di controlli. Controlli in tutta la città che sono serviti a verificare il rispetto delle disposizioni per evitare contagi e la diffusione del virus. Un lavoro fondamentale per tutelare la salute di tutti.

Rimanere a casa è un grande sacrificio, ma voglio che sia chiara una cosa: non vanifichiamo gli sforzi fatti finora. Continuiamo ad agire con la stessa responsabilità e senso civico dimostrati fino ad oggi.

Da domani inizia la cosiddetta Fase 2, ma questo non vuol dire che ritorneremo alla normalità. Il virus non è ancora stato sconfitto e dobbiamo tenere alta l’attenzione: non dobbiamo abbassare la guardia.

Ringrazio tutti gli agenti per il lavoro svolto in questa prima fase. I controlli e le verifiche proseguiranno senza sosta anche nella Fase 2 per garantire il rispetto delle regole. È nell’interesse di tutti seguirle e rispettarle. Sono sicura che con l’impegno di tutti ce la faremo.