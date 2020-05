Raggi: “Un grazie ai volontari della Basilica San Giuseppe al Trionfale”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Durante questa emergenza, la squadra di volontari della Basilica San Giuseppe al Trionfale sta assistendo, grazie all’iniziativa della spesa solidale, più di 230 persone di cui oltre 60 sono minori.

Ho voluto incontrarli per ringraziarli personalmente per il grande lavoro che stanno portando avanti in queste settimane. Hanno aiutato circa 100 famiglie a portare sulla tavola un pasto per il pranzo e per la cena, dando loro la possibilità di riprendere fiato e di vivere queste giornate difficili con maggiore leggerezza.