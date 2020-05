Raggi: “Al via un piano straordinario sulla mobilità sostenibile, che prevede 150 chilometri di nuove piste ciclabili”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

Per la Fase 2 a Roma abbiamo previsto un piano straordinario sulla mobilità sostenibile, che prevede 150 chilometri di nuove piste ciclabili transitorie da realizzare su vie principali e itinerari strategici della nostra città.

Avvieremo subito i cantieri per le prime corsie, come il prolungamento delle ciclabili su via Tuscolana, da piazza Cinecittà a Largo Brindisi, e su via Nomentana, fino a piazza della Repubblica. E ancora da piazza dei Giureconsulti fino a Porta Cavalleggeri, da piazza Pio XI ai Colli Portuensi, da piazza Cina a viale Egeo e da Fonte Laurentina a viale Cristoforo Colombo.