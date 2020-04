Taglio rating Italia, il Codacons presenta un esposto

Un esposto alla Procura della Repubblica di Roma per la possibile fattispecie di Manipolazione del mercato. A presentarla il Codacons, che chiede di accertare la correttezza della decisione di Fitch che ha tagliato ieri il rating dell’Italia a BBB-.

Le valutazioni degli Stati in condizioni straordinarie come quella provocata dall’emergenza coronavirus possono produrre danni economici abnormi e irreversibili – spiega il Codacons – In tale contesto, infatti, l’Italia e altri paesi sono costretti ad operare in deroga al patto di stabilità, col superamento dei limiti di deficit/Pil e debito, e qualsiasi valutazione da parte delle agenzie di rating potrebbe risultare pertanto falsata e distorta, e in grado di determinare conseguenze economiche come la possibile alterazione dei mercati.

STATI NON POSSONO ESSERE VALUTATI IN CONDIZIONI STRAORDINARIE COME QUELLA CREATA DAL CORONAVIRUS

Per tale motivo il Codacons presenterà oggi una formale diffida a Fitch e a tutte le agenzie di rating, in cui si chiede di sospendere le valutazioni sul rating dell’Italia fino al termine dell’emergenza coronavirus, e un esposto alla Procura di Roma per la possibile fattispecie di Manipolazione del mercato, ai sensi dell’Art. 185 TUF (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n.58) che recita:

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni”.