Dal crollo del petrolio tagli sull’85% della spesa

Il crollo delle quotazioni del petrolio deve fare sentire il suo effetto anche sulla spesa degli italiani con il minor costo dei carburanti in un Paese come l’Italia dove l`85% dei trasporti commerciali avviene per strada. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla caduta libera dei prezzi del petrolio Wti per effetto delle speculazioni e della pandemia.

L’andamento del greggio è destinato a contagiare l’intera economia con effetti sulla competitività delle imprese in una situazione in cui la logistica in Italia – sottolinea la Coldiretti – arriva ad incidere fino dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura. Il contenimento dei prezzi del carburante è atteso in una situazione in cui per effetto dell’emergenza si stanno verificando tensioni sul costo dei trasporti per le difficoltà dei camion a viaggiare a pieno carico all’andata e al ritorno in conseguenza del blocco di molte attività produttive.