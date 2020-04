Raggi: “Una bella iniziativa quella del Progetto Marco Onlus”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Una bella iniziativa quella del Progetto Marco Onlus, un’associazione generalmente impegnata in Africa che, durante questa emergenza, ha deciso di mobilitarsi per aiutare i cittadini romani più in difficoltà in zona Ottavia, Palmarola e Trionfale.

Li ho voluti incontrare in una cartoleria dove stavano ritirando 50 kit di materiale didattico da distribuire ai figli delle famiglie bisognose. I bambini sono probabilmente la fascia che sta soffrendo di più questa situazione, lontani dai loro coetanei e dalle loro abitudini. È importante trovare un modo per far trascorrere il tempo facendoli divertire. Non tutti, però, hanno la possibilità di acquistare giochi o passatempi.