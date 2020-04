Infeltrita anche la Meloni…

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha detto cosa pensa all’agenzia Adnkronos in merito alle affermazioni di Vittorio Feltri sui meridionali: “Da romana, con origini sarde e siciliane, non potrei ovviamente mai condividere le parole di Vittorio Feltri, ma lo conosco abbastanza bene da sapere che una persona della sua cultura e intelligenza non possa aver sostenuto la tesi di una presunta inferiorità antropologica dei meridionali. Sono certa che si riferisse alle condizioni di disparità economica tra nord e sud, come lui stesso ha avuto modo di chiarire, e che però la scelta dei termini sia stata sbagliata”.

Anche questa volta la Meloni ha dato dimostrazione di dimenticare la realtà dei fatti e nel tentativo di edulcorare le parole di Feltri si rende anche lei, a parer di chi vi scrive, “infeltrita”.

Di quale cultura si parla?

Quella che ha spinto colui che ha candidato alla presidenza della repubblica ad invidiare i napoletani perché hanno avuto solo il colera?

A quale intelligenza si riferisce la Meloni, quella del “Non si tratta di correre in strada a suonare il mandolino”?

Oppure quella dei manutengoli ingordi del Sud, che devono fare attenzione perché i settentrionali senza i meridionali campano alla grande?

Per caso l’intelligenza che afferma che il meridione senza il settentrione va a ramengo?

Ma sì cari meridionali, diamoci una regolata altrimenti, come ha detto l’intelligente difeso dalla madre cristiana, faremo una brutta fine, peraltro meritata!

Cara Meloni anche se fosse vero quello che lei ha scritto ossia che Feltri si riferisse solo alle condizioni di disparità economica tra nord e sud, cos’è sdoganiamo il razzismo economico?

Un meridione, le ricordo, il cui malessere ha anche radici nella Legge Fornero, nel Pareggio di Bilancio e nei tagli alla sanità di cui lei si è resa complice attraverso il suo voto.

Onor di cronaca

Per onor di cronaca riporto le parole scandite dal colto e intelligente Feltri alle trasmissioni Zanzara e Fuori dal Coro:

“Da un secolo tentano disperatamente di risollevarsi e non ci riescono…Sto solo dicendo che io, te e altri perché dovremmo trasferirci in Campania, a fare che cosa? I parcheggiatori abusivi?…

E’ evidente. E’ così. Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del Coronavirus gli animi di molta gente che è nutrita di invidia e di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso d’inferiorità. Io non credo ai complessi d’inferiorità, io credo che i meridionali in molti casi siano inferiori”.

In queste oscene parole emerge l’idea che i meridionali siano inferiori ai settentrionali antropologicamente, altro che la sola inferiorità economica.

Vi sembra giustificabile chi continuamente porta avanti questi pensieri?

Così come i maglioni si infeltriscono quando sono sottoposti a lavaggi scorretti anche i politici, a furia di lavare le coscienze sporche dei loro amici, si infeltriscono.

Non c’è niente da fare: “Hai voglia ‘e mettere rum, chi nasce strunz’ nun po’ addivintà babbà”.

Fonte foto: anteprima24.it