Raggi: “Domani Roma festeggerà 2.773 anni di storia”

Così la Sindaca Virginia Raggi sulla sua pagina Facebook:

Domani Roma festeggerà 2.773 anni di storia. Un compleanno importante che abbiamo deciso di celebrare con tanti appuntamenti che potrete seguire in tv e sui social.

Stiamo attraversando un momento difficile, insieme a tutta l’Italia e al resto del mondo. Sono certa, però, che insieme sapremo rimetterci in cammino, come sempre nella nostra storia. Per festeggiare i 2.773 anni di vita di Roma, abbiamo preparato un programma speciale con le nostre istituzioni culturali, insieme a tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che celebreranno con noi questo appuntamento.