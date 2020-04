Una pizzeria nel quartiere Portuense prepara 200 pizze al giorno per distribuirle gratuitamente ad associazioni e parrocchie

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

A Roma una pizzeria nel quartiere Portuense sta preparando dalle 180 alle 200 pizze al giorno per poi distribuirle gratuitamente ad associazioni e parrocchie. Ho voluto incontrare Paolo, il proprietario del locale, che insieme ai figli ha messo in piedi questa grande iniziativa di solidarietà.

Nella nostra città sta venendo fuori il vero cuore dei romani e li ringrazio perché, in un momento come questo, ogni tipo di aiuto e di sostegno è fondamentale per andare incontro a chi è più in difficoltà.