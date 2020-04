Raggi: “Con i Buoni Spesa abbiamo voluto dare una risposta concreta a tutti quei cittadini in difficoltà”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Con i Buoni Spesa abbiamo voluto dare una risposta concreta a tutti quei cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus. E per venire in contro a tutti, abbiamo voluto rendere la richiesta il più semplice possibile. Da questo punto di vista le edicole sono state un presidio fondamentale.

Tutti coloro che a casa non hanno un computer, o una stampante, hanno potuto recarsi in una delle circa 100 edicole convenzionate dove è possibile ritirare o consegnare il modulo per la richiesta dei Buoni Spesa.