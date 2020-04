Raggi: “Iniziata la distribuzione dei Buoni Spesa cartacei alle famiglie in difficoltà”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Nella periferia sud della città, a Spinaceto, ho incontrato e ringraziato personalmente alcuni agenti della Polizia Locale che, insieme a tanti altri colleghi in tutta la città, stanno consegnando i Buoni alle persone che ne hanno fatto richiesta e di cui abbiamo verificato lo stato di bisogno.

Per snellire i tempi, oltre ai Buoni Spesa cartacei abbiamo attivato un’applicazione per cellulare che consente di scricare i ticket in formato digitale sul proprio telefono e di spenderli automaticamente nei negozi e nei supermercati convenzionati. Questo strumento ci ha permesso di inviare, in pochi giorni, circa 2mila buoni tramite app.