Raggi: “Consegnato il progetto della futura linea tram Termini-Giardinetti-Tor Vergata”

Anche in questi giorni di emergenza il lavoro sulle opere importanti e utili per la città va avanti a pieno ritmo. Abbiamo appena consegnato al ministero delle Infrastrutture il progetto della futura linea tram Termini-Giardinetti-Tor Vergata per confermare i fondi necessari alla sua realizzazione.

Grazie all’impegno degli uffici di Roma Capitale e delle sue aziende partecipate, lo abbiamo completato prima del previsto con le modifiche richieste dal ministero.