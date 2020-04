A Roma molte famiglie stanno già spendendo i Buoni Spesa

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono già circa 1.000 le persone alle quali abbiamo consegnato i Buoni Spesa mediante accredito sulle applicazioni per smartphone. E in queste ore sono in arrivo presso le nostre strutture anche i ticket cartacei, di cui poi inizierà la distribuzione a domicilio.

Siamo stati velocissimi, le prime liste per fare i pagamenti sono partite già sabato, grazie alla scelta di un sistema semplice e immediato in rete con Municipi, edicole, parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato cittadino. Voglio ringraziarli, insieme all’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì, perché sono tutti in prima linea per dare aiuto e sostegno a chi sta vivendo maggiori difficoltà.

Nessuno deve rimanere indietro. Insieme ce la faremo.