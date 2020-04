Raggi: “Anche nelle edicole può essere ritirato o consegnato il modulo per la richiesta dei Buoni Spesa”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche nelle edicole può essere ritirato o consegnato il modulo per la richiesta dei Buoni Spesa, che assegneremo a tutte le persone o famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus e che hanno bisogno di acquistare generi alimentari di prima necessità.

Chi non ha un computer per stampare il modulo di richiesta può quindi rivolgersi rivolgersi a circa 100 edicole convenzionate e diffuse sul territorio della Capitale. Troverete l’elenco in costante aggiornamento sul sito RomaAiutaRoma, a questo link: https://www.comune.roma.it/…/FILE_EDICOLE_CONTRIBUTO_SPESA_…