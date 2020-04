Raggi: “Il fondo #RomaRiapre, per accogliere le donazioni per supportare il tessuto economico locale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

La creazione di una cabina di regia interistituzionale voluta dal capo della Polizia Franco Gabrielli per monitorare e contrastare le infiltrazioni delle mafie nell’economia, in questo periodo di emergenza legata al coronavirus, è davvero una bella notizia. Roma Capitale è pronta a collaborare subito con la task-force appena nata.

La crisi che stiamo vivendo potrebbe portare la criminalità a introdursi nell’economia legale, approfittando delle difficoltà economiche di negozi, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori. O di indurli a diventare vittime dell’usura. Contro questi sciacalli diamo piena disponibilità a lavorare con Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Direzione Investigativa Antimafia.

Le nostre porte sono sempre aperte per chi è impegnato nella lotta alle mafie e per sostenere in tutti i modi gli coloro che operano nella legalità. Una missione che diventa ancora più importante in un periodo in cui le imprese possono facilmente cadere vittima di appetiti criminali.