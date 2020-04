Raggi: “Ecco come sarà una parte del piazzale della Stazione Tiburtina”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Si tratta di un intervento di riqualificazione che i cittadini attendono da troppo tempo. In questi giorni si sono rincorse notizie di un blocco dei lavori in attesa che si pronunci il Tar. Un comitato ha chiesto di fermare questo processo. Voglio ribadire la necessità di portare avanti questo piano per il bene della città: si tratta di un processo di riqualificazione che per tanti residenti è importante, perché vuol dire finalmente migliorare gli spazi sotto casa.