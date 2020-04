Tutti i colori dell’Estate Planium

Se la primavera segna il passaggio a un ritorno della vita dopo la lunga attesa dell’inverno, l’estate è la consacrazione della vita stessa. Prevalgono, ovviamente, i colori luminosi, quelli che rimandano in special modo al battere del Sole che non si risparmia: il giallo su tutti, specialmente quando va sulle sfumature dorate, ma anche in secondo luogo il rosso, che rimanda ai toni “infuocati” non è un caso che si parli, per l’appunto, di “colori caldi”, quelli che destano un clima e una temperatura rovente, che ci fa pensare alle spiagge e alle vacanze…

Sono le cromie della Charme Collection a determinare la combinazione vincente per l’estate, per via del dominio delle leghe del rame, il Bronzo e l’Ottone, che si giostrano sulle sfumature del dorato: da una parte l’ottone, che ha note di verde, rimanda agli albori della stagione, laddove invece un metallo come il bronzo è cromaticamente la piena rappresentazione della stagione calda: come un sole radioso e abbagliante all’orizzonte…

Un naturalismo di cromatismo ed essenzialità che in Planium coincide non soltanto con le finiture, ma fa rima anche col posare a secco, tramite i suoi sistemi studiati per non necessitare di colle, stucchi, siliconi e altre sostanze nocive; come AP01 Lay Floor, il più veloce in assoluto perché ad appoggio, con sottofondo in sughero a garantire fonoassorbenza e aderenza reversibile…

Ottone spazzolato, la bellezza è senza tempo

Dall’unione di rame e zinco nasce l’ottone, un materiale duttile, resistente, malleabile. Chi lo sceglie desidera un’affidabilità assoluta, perché questo è un metallo che evoca scenari classici, soprattutto nell’Interior. Il suo colore rimanda a una ricchezza senza tempo, che si spinge ben oltre i trend del momento, e specialmente con la spazzolatura acquisisce un carattere cromatico di freddezza, nonostante il colore dorato di fondo…

Ottone satinato e Tela di Ottone. Riflessi emozionali

Ai caldi riflessi dorati dell’ottone, già cangiante di suo, si sovrappone una raffinata satinatura lineare. La Tela di ottone, ricavata con una satinatura doppia, è come un tessuto che scandisce un intreccio di “fili” sottili e ortogonali, che rendono la superficie più articolata e “calda”, più vicina alle cromie di un tramonto…

Bronzo spazzolato, il colore del Sole

Per la più pregiata lega del rame, Planium opta per una finitura unica, quella del bronzo spazzolato, che rende gli ambienti inediti e sofisticati. Il suo tono ocra chiaro, ricco di luce preziosa, concede raffinata eleganza e luminosità: siamo nel pieno del vigore estivo, con questa cromia che rimanda a una classicità “pagana”, calda in tutti i sensi…