Ardu (M5S): “Realizzeremo importante presidio sanitario al Villaggio Olimpico”

“Lo scorso 20 marzo in Giunta Capitolina è stata approvata la delibera di concessione dell’immobile di via degli Olimpionici 19, con ingresso al numero civico 17, all’Asl Roma 1 per istituire un presidio sanitario nel II Municipio.

Oggi c’è stata l’approvazione da parte della Commissione Patrimonio e Politiche Abitative (alla sua prima volta online).

Atto fondamentale

Come ricordato dall’Assessora Vivarelli, si tratta di un fondamentale atto atteso da anni da tutti quegli abitanti compresi nella zona cittadina fra i quartieri Flaminio e Parioli. E’ infatti dal 2014, ovvero da quando venne chiuso il poliambulatorio Asl di piazza Gentile da Fabriano, che nel quartiere si sente la mancanza di una struttura di assistenza sanitaria e oggi, con l’emergenza Covid19 in atto, risulta essere ancora più importante. Insomma, con la delibera portata in Giunta e che presto approderà in Aula Giulio Cesare per l’approvazione definitiva, andiamo a risolvere una situazione di blocco assurdo che purtroppo si è protratta per troppo tempo e al contempo rispondiamo alle giuste esigenze del territorio e dei suoi cittadini. La concessione dell’immobile comunale alla Asl Roma 1 consentirà la realizzazione di un importante presidio sanitario al Villaggio Olimpico che potrà finalmente offrire servizi di prossimità e prestazioni a disposizione della comunità: oggetto, questo, anche della odierna Commissione Patrimonio. In questo caso l’Asl Roma 1 si occuperà anche della manutenzione ordinaria e straordinaria del bene. Si parla di un immobile di circa 130 metri quadri e 190 scoperti: finalmente andremo a colmare un vuoto che per troppi anni ha creato notevoli disagi ai cittadini più fragili, anziani e socialmente esposti.

Nella prossima convocazione cercheremo di fare una diretta streaming in contemporanea con la commissione, così che anche i cittadini possano collegarsi, nella massima trasparenza possibile”.