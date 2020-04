Raggi: “Parte la didattica a distanza anche per i nidi e le scuole dell’infanzia”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Durante l’emergenza coronavirus anche i bambini soffrono perché faticano a capire le ragioni dei divieti che vengono loro imposti. Non possono andare a scuola, non possono giocare con i compagni, uscire, fare sport, portare avanti tutte le normali attività a cui erano abituati.

Oggi voglio dare una buona notizia alle famiglie: a Roma parte la didattica a distanza anche per i nidi e le scuole dell’infanzia. Lanciamo l’iniziativa “Aspettando che finisca…” che mette in atto proposte pedagogiche e didattiche per i più piccoli.