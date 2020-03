Raggi: “Un aiuto concreto a commercianti, piccoli imprenditori e artigiani di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Un aiuto concreto a commercianti, piccoli imprenditori e artigiani di Roma che si trovano in pesanti difficoltà e rischiano di chiudere per sempre, lasciando a casa anche tantissimi lavoratori.

Aiutiamo chi è in difficoltà con la raccolta di fondi #RomaRiapre, destinata a tutte quelle piccole attività che rappresentano il tessuto economico fondamentale della città. Per aiutare chi è in difficoltà per il coronavirus a ripatire quando cesserà l’emergenza.