Raggi: “#NonAbbassiamoLaGuardia”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Voglio ringraziare il nostro Servizio Giardini che, anche in questi giorni così delicati e difficili è al lavoro nei parchi e nelle ville di Roma. Con una nuova organizzazione e con le dovute precauzioni dettate dall’emergenza Coronavirus, operatori e tecnici effettuano ogni giorno la manutenzione del verde urbano.

Voglio aggiornarvi sugli ultimi interventi: a Villa Doria Pamphilj, enorme polmone verde di circa 184 ettari, i giardinieri hanno sfalciato due ettari di prato nella zona di Porta San Pancrazio, sagomato 600 metri di siepi in via della Valle di Giovio ed in via della Botanica e raccolto rami a terra in diversi punti della grande Villa.

Molti parchi interessati

Pulizie anche in molti parchi del centro storico, tra cui Villa Aldobrandini, Giardino di Carlo Alberto, Giardino di Sant’Andrea, Parco Savello, Mole Adriana e Villa Celimontana, nel Municipio I. Taglio dell’erba e potatura anche a Villa Ada, Municipio II, mentre a Villa Torlonia è stato effettuato un trattamento antiparassitario su 173 palme per contrastare il diffondersi del punteruolo rosso. Trattori al lavoro per lo sfalcio a Villa Borghese dove proseguono gli ordinari interventi di pulizia così come nella storica Villa Fiorelli e a Villa Lazzaroni entrambe nel VII Municipio.

Anche le periferie coinvolte

Le operazioni non riguardano soltanto le zone centrali, ma anche i Municipi più periferici come Parco Poggio Ameno, nel Municipio VIII; Parco dei Romanisti e Parco Aspertini nel Municipio VI. Molti altri interventi anche nei Municipi XII, XIII, XIV, XV e nella Pineta di Castel Fusano. Voglio ricordare che oltre agli altri interventi di manutenzione negli spazi verdi di quartiere e stradali, il Servizio Giardini è impegnato in questi giorni, insieme ad Ama, nelle operazioni di sanificazione straoardinaria delle strade. A loro il mio grazie per l’impegno e la professionalità che stanno dimostrando.