Raggi: “I lavori non si fermano”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il programma #StradeNuove oggi ci porta a via Galeazzo Alessi, nel quadrante est della città. Si tratta di una delle strade più utilizzate dai residenti del quartiere di Tor Pignattara. Ogni giorno ci occupiamo delle strade di Roma, non solo con la riqualificazione dell’asfalto, per rendere più sicura la percorrenza di auto e moto, ma anche con un restyling completo dei marciapiedi e della segnaletica orizzontale.

Nel caso di via Galeazzo Alessi i lavori sono stati coordinati dal V Municipio con la realizzazione di attraversamenti pedonali per le persone con disabilità in prossimità degli incroci, di percorsi tattili Loges e l’installazione dei parapedonali per aumentare la sicurezza dei passanti anche sui marciapiedi. Viste le disposizioni del Governo e con i cittadini a casa, ora è il momento giusto per realizzare ancora più #StradeNuove accelerando gli interventi vista l’assenza di traffico nei quartieri di Roma. I lavori non si fermano.